Установлен подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области

Алибек Калбай. Фото: inaktau.kz

Задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели солдата-срочника Алибека Калбая, произошедшей в конце прошлого месяца в поселке Гвардейский Жамбылской области. Об этом сообщается на официальном сайте Главной военной прокуратуры.

Как указано в сообщении, подозреваемым оказался сослуживец погибшего, прибывший для несения службы в ВС РК в рамках того же призыва.

"Основанием к задержанию послужили показания свидетеля и результаты судебно-медицинской экспертизы с признаками насильственной смерти", - подчеркнули в Главной военной прокуратуре.

Материалы по делу направили в суд для санкционирования меры пресечения в виде содержание под стражей.

Действия подозреваемого квалифицированы как нарушение уставных правил, повлекшее смерть человека (статья 440, часть 4 УК РК).

Досудебное производство продолжается.

Напомним, о смерти солдата-срочника в Жамбылской области стало известно в конце апреля.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибшего и поручил Генпрокуратуре, Министерству обороны и другим компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование, установить истинные причины произошедшего.

В Минобороны вскоре после этого заявили, что ничего не собираются скрывать.

"Разобраться, найти и привлечь к ответственности виновных, если таковые будут установлены, - это дело чести", - заявил начальник департамента воспитательной и идеологической работы, генерал-майор Серик Бурамбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967860-ustanovlen-podozrevaemyy-v-gibeli-soldata-srochnika-v-zhambylskoy-oblasti/