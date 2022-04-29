Армения и Кыргызстан отменили коронавирусные ограничения при въезде

Бишкек, Кыргызстан. Фото: gettyimages

Власти Армении и Кыргызстана с 1 мая отменяют ПЦР-тесты и справки о вакцинации при пересечении их границ.

На сайте кабмина Кыргызстана говорится, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызстана отменяет требования о наличии ПЦР-теста или паспорта вакцинации против COVID-19 для граждан страны и иностранцев, пересекающих границу республики любым транспортом.

Кроме того, скоро эксперты внесут в кабмин законопроект, который предполагает снятие режима чрезвычайной ситуации в Кыргызстане.

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила, что с 1 мая отменяются все коронавирусные ограничения при въезде в страну, сообщает MediaMax. Туристам при пересечении границы больше не нужно предъявлять ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Отмечается, что также снят запрет на соблюдение дистанции и на требование каждую неделю предъявлять ПЦР-тест или справку о вакцинации на работе.

Ранее Венгрия и Ирландия полностью отменили антиковидные ограничения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1967349-armeniya-i-kyrgyzstan-otmenili-koronavirusnye-ogranicheniya-pri-vezde/