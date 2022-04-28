Полиция ищет свидетелей убийства 19-летнего солдата в Талдыкоргане

Айбат Аманов. Фото: instagram.com/police_almobl

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 19-летнего бойца Национальной гвардии во время январских беспорядков в Талдыкоргане и просят откликнуться очевидцев. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Алматинской области в Instagram.

Полицейские попросили откликнуться свидетелей убийства 19-летнего гвардейца во время массовых беспорядков.

"Солдат-срочник Айбат Аманов погиб 5 января при исполнении служебно-боевых задач на центральной площади Талдыкоргана.

Уголовное расследование проводится по ст.99 ч.2 п.п.7, 9, 15 УК РК (Убийство)", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по факту гибели военнослужащего, просят звонить по телефонам: 8 771 404 86 14 либо 102.

Анонимность и денежное вознаграждение гарантируются.

Напомним, Айбат Аманов принимал участие в восстановлении законности в Талдыкоргане во время январских событий. Он погиб в схватке с погромщиками.

Парень родом из поселка Атасу Карагандинской области. Он был посмертно награжден орденом "Айбын" III степени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967279-politsiya-ischet-svideteley-ubiystva-19-letnego-soldata-v-taldykorgane/