258 млн тенге выплатили владельцам авто, поврежденных при январских беспорядках в Алматы
Жителям Алматы, чьи автомобили были повреждены или уничтожены во время январских беспорядков, выплатили 258 млн тенге. Всего в районные акиматы обратились 99 автовладельцев с заявками о возмещении ущерба, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.
Отмечается, что из 99 заявок были удовлетворены 54 на общую сумму 258 млн тенге:
- Алмалинский район - 33,
- Ауэзовский район - 9,
- Турксибский район - 12.
Остальные 45 заявок по поврежденному и сгоревшему автотранспорту находятся на рассмотрении:
- Бостандыкский район - 40,
- Медеуский район - 5.
Выплаты по ним планируют произвести до 15 мая.
"По мере поступления дополнительных заявок работа районными акиматами Алматы в данном направлении будет продолжена", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что заявления рассматриваются в течение месяца со дня поступления, оценка ущерба имуществу назначается в семидневный срок со дня регистрации заявления и производится независимыми экспертами, выбранными пострадавшим.
Расходы по проведению оценки возложены на государственные органы в лице районных акиматов.
Ранее сообщалось, что предпринимателям, чей бизнес пострадал в результате январских беспорядков, выплатили 8,3 млрд тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967153-258-mln-tenge-vyplatili-vladeltsam-avto-povrezhdennyh-pri-yanvarskih-besporyadkah-v-almaty/