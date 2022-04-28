258 млн тенге выплатили владельцам авто, поврежденных при январских беспорядках в Алматы

Сгоревшие во время январских беспорядков автомобили. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителям Алматы, чьи автомобили были повреждены или уничтожены во время январских беспорядков, выплатили 258 млн тенге. Всего в районные акиматы обратились 99 автовладельцев с заявками о возмещении ущерба, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Отмечается, что из 99 заявок были удовлетворены 54 на общую сумму 258 млн тенге:

Алмалинский район - 33,

Ауэзовский район - 9,

Турксибский район - 12.

Остальные 45 заявок по поврежденному и сгоревшему автотранспорту находятся на рассмотрении:

Бостандыкский район - 40,

Медеуский район - 5.

Выплаты по ним планируют произвести до 15 мая.

"По мере поступления дополнительных заявок работа районными акиматами Алматы в данном направлении будет продолжена", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что заявления рассматриваются в течение месяца со дня поступления, оценка ущерба имуществу назначается в семидневный срок со дня регистрации заявления и производится независимыми экспертами, выбранными пострадавшим.

Расходы по проведению оценки возложены на государственные органы в лице районных акиматов.

Ранее сообщалось, что предпринимателям, чей бизнес пострадал в результате январских беспорядков, выплатили 8,3 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967153-258-mln-tenge-vyplatili-vladeltsam-avto-povrezhdennyh-pri-yanvarskih-besporyadkah-v-almaty/