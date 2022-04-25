"Закопал до хороших времен": еще два схрона оружия нашли в Алматы (фото)

Фото: ДП Алматы

В двух районах южной столицы стражи порядка нашли схроны оружия, предположительно, украденного из оружейных магазинов во время январских беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматы.

Как рассказали в полиции, в Жамбылском районе Алматинской области был задержан 32-летний мужчина. Его подозревают в краже оружия из охотничьего магазина во время январских беспорядков.

По данным правоохранителей, похищенный арсенал подозреваемый спрятал на свалке на окраине поселка. Стражи порядка изъяли нарезной карабин и гладкоствольное ружье 12-го калибра.

Фото: ДП Алматы

"Не исключаем, что могут быть и другие тайники, а также соучастники преступления. Работа в этом направлении продолжается", - сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.

Еще один участник мародерство был задержан в Алатауском районе города. По данным полиции, приезжий мужчина во время январских событий незаконно завладел охотничьем ружьем.

"До хороших времен это оружие злоумышленник закопал. Схрон найден. Оружие направлено на экспертизу. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания и привлечен к уголовной ответственности", - заключил начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района полковник полиции Кумарбек Кеншинбаев.

Фото: ДП Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966619-zakopal-do-horoshih-vremen-esche-dva-shrona-oruzhiya-nashli-v-almaty-foto/