"Потерять сына - страшная трагедия": родным погибших при беспорядках солдат вручили награды

Фото: Нацгвардия РК

В Караганде родным солдат Нацгвардии вручили награды. За отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга Указом президента Казахстана Айбат Аманов и Мадияр Кайсаров посмертно награждены орденом "Айбын" III степени. Военные трагически погибли во время беспорядков в Талдыкоргане и Кызылорде, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Награды от имени главы государства вручил родным погибших аким Карагандинской области Женис Касымбек.

"Смерть наших бойцов в мирное время - это большая общая боль. Мы всегда будем хранить память о защитниках Родины, всех, кто до конца своей жизни служил закону и народу Казахстана. Для нас Айбат и Мадияр навсегда останутся примером мужества и чести", - отметил глава региона.

Фото: Нацгвардия РК

Заместитель главнокомандующего Национальной гвардией РК Алибек Сералиев выразил соболезнования родным погибших.

"Искренне соболезнуем вам, воспитавшим достойных батыров нашей Родины. Потерять сына в мирное время - это страшная трагедия. Понимаем вашу боль тяжелой утраты. Но мы гордимся, что такие воины, как ваши сыновья, служили и служат в рядах войск правопорядка. Именно они защитили простых граждан и государство от злого врага, пытавшегося отнять у нас Родину. Они всегда будут для нас примером настоящего мужества и любви к Казахстану", - сказал генерал-майор.

Фото: Нацгвардия РК

После чего от имени военнослужащих регионального командования "Орталык" вручил родным погибших солдат по 7 млн тенге. Семьям окажут всю необходимую помощь.

Айбат Аманов родился в 2003 году в поселке Атасу, служил в Национальной гвардии РК, воинская часть 5514 в Талдыкоргане.

Мадияр Кайсаров родился в Караганде в 2002 году, нес службу в Национальной гвардии РК, региональное командование "Оңтүстік", воинская часть 5547 в Кызылорде.

Ранее стало известно, что Айбат Аманов принимал участие в восстановлении законности в Талдыкоргане. Он погиб в схватке с мародерами.

Мадияр Кайсаров выполнял боевую задачу в Кызылорде. Преступники направили в сторону оперативного подразделения грузовой транспорт. Рядовой оттолкнул своих сослуживцев и сам попал под колеса машины.

Президент Казахстана наградил их посмертно за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951700-poteryat-syna-strashnaya-tragediya-rodnym-pogibshih-pri-besporyadkah-soldat-vruchili-nagrady/