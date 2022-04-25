Обе почки отказали у полицейского, избитого во время январских беспорядков в Алматы

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Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге в СЦК озвучил детали нападения на сотрудника полиции в ходе январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер сообщил, что во время беспорядков ранения получили более трех тысяч полицейских и военнослужащих, все они исполняли свои обязанности по охране общественного порядка.

"Они подвергались жестокому избиению со стороны участников беспорядков. 58 из них тогда получили тяжкие ранения в виде переломов костей, огнестрельных и проникающих ножевых ранений.

По сути, злоумышленники тогда своими действиями прямо покушались на их жизнь. На сегодня 14 сотрудников полиции, получившие тяжкие ранения, продолжают лечение.

Так, в ходе массовых беспорядков в городе Алматы от рук участников беспорядков был тяжело ранен участковый инспектор УП Ауэзовского района, который на площади Республики осуществлял охрану общественного порядка", - добавил Адилов.

По словам начальника Следственного департамента МВД, он был жестоко избит митингующими, которые нанесли ему удары металлической арматурой в область шеи, повредив шейный отдел позвоночника. Кроме того, в результате полученных травм у него отказали обе почки.

"Ежедневно его жизнь поддерживается с помощью аппарата для гемодиализа, "искусственная почка". Данный сотрудник полиции находится под наблюдением врачей и ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Наш сотрудник полиции является единственным кормильцем своей семьи", - подчеркнул представитель МВД.

Напомним, что на сегодняшний день под стражей остаются 585 подозреваемых в преступлениях, совершенных во время трагических январских событий.

Кроме того, в Генпрокуратуре озвучили детали нападения на аэропорт Алматы, произошедшего во время погромов.

Также в МВД рассказали, как казахстанцы воровали технику на миллионы тенге в январе.

Помимо этого, указывалось, что заявлениями о пытках участники январских событий пытались уйти от ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966682-obe-pochki-otkazali-u-politseyskogo-izbitogo-vo-vremya-yanvarskih-besporyadkov-v-almaty/