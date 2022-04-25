Январские беспорядки в Казахстане: под стражей остаются 585 подозреваемых

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель начальника 1-й Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК рассказал о ходе расследования по январским событиям, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил спикер, массовые беспорядки и акты терроризма совершены в городах Алматы и Шымкент, а также в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.

"В каждом регионе следственными группами проводятся расследования, и по мере завершения уголовные дела направляются в суд.

В целом, по январским событиям в суд направлено 265 уголовных дел, по которым осуждено 243 лица. В настоящее время под стражей содержатся 585 подозреваемых лица", - добавил Килымжанов.

По его словам, указанные лица принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств.

"По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности к преступлениям", - заверил спикер.

Ранее в Генпрокуратуре заявляли о том, что за участие в январских беспорядках платили от 20 до 100 долларов.

Кроме того, указывалось, что участники погромов получали инструкции от координаторов в Telegram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966673-yanvarskie-besporyadki-v-kazahstane-pod-strazhey-ostayutsya-585-podozrevaemyh/