"Били ломом по стеклу": пилот рассказал о попытке захвата самолета при беспорядках в Алматы

Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Пилот Алмас Байгожин рассказал о том, как террористы во время штурма алматинского аэропорта 5 января этого года пытались захватить пассажирский самолет. Экипаж отстаивал борт всю ночь, передает телеканал КТК.

25-летний пилот авиакомпании Air Astana Алмас Байгожин рассказал, что 5 января их самолет выполнил три рейса и остановился в Алматы. В этот момент стало известно, что в здание аэропорта ворвались вооруженные люди.

"Большинство пассажиров начали выходить на улицу, прямо на перрон, где, по идее, небезопасно передвигаться. Но на этот момент ни один самолет не запускался, и большинство гражданских самолетов, которые должны были вылетать, их отбуксировали на задние стоянки, на самые дальние, чтобы они не мешали. У нас был трап, из-за которого мы не могли в целом покинуть самолет либо покинуть аэропорт на самолете", – вспоминает Байгожин.

По словам пилота, члены экипажа решили обесточить самолет и закрыть все двери. Внутри находились командир, второй пилот и бортпроводники.

Отмечается, что испуганные пассажиры выбегали прямо на взлетно-посадочную полосу, откуда на автобусах их отправляли в пустые ангары.

Затем, через несколько часов, террористы попытались захватить борт. По данным телеканала, вооруженные ломом, молотками и дробовиками люди направлялись к самолету.

"Они били ломом и топором по стеклу. У нас иллюминаторы, они многослойные, достаточно прочные, то есть даже множество ударов по ним не даст разбиться", – сообщил пилот.

По его словам странным было то, что люди знали, как открывать дверь самолета, потому что она технически сложнее, чем обычная дверь.

"На русском и на казахском они говорили, что сожгут наш самолет, если мы не откроем им дверь. А на английском они говорили нам: "Don`t worry. Open the door". То есть, "Не волнуйтесь, откройте дверь. Все будет хорошо", – отметил он.

Пилот рассказал, что экипаж провел на борту всю ночь, а захватчики в это время находились на взлетно-посадочной полосе, катались по ней на автомобилях без номеров.

"Мы слышали, что они пытались взять в заложники одного из наших инженеров. Он пошел с ними, но потом в один момент резко свернул и ушел от них. Мы сидели и думали, что нам вообще не вариант открывать дверь.

Я бы не сказал, что было страшно. Скорее, немного адреналин играл, потому что идут какие-то непонятные люди с враждебно настроенным отношением", – добавил Алмас Байгожин.

Только к утру молодой человек и его коллеги смогли покинуть борт самолета.

Как сообщили корреспонденты телеканала, за ночь вооруженные люди разгромили терминал аэропорта в Алматы, опустошили банкоматы, ограбили магазины и сожгли машины. При этом, лайнеры не пострадали.

Источник: КТК

Напомним, что в начале этого года, в первых числах января, Казахстан охватили массовые беспорядки, в ходе которых погибло 230 человек. Из них 19 – военные и силовики.

В ночь с 5 на 6 января аэропорт Алматы был захвачен вооруженными людьми.

Позже он был освобожден в ходе спецоперации, но еще несколько дней после погромов аэропорт был временно закрыт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966430-bili-lomom-po-steklu-pilot-rasskazal-o-popytke-zahvata-samoleta-pri-besporyadkah-v-almaty/