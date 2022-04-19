Генпрокуратура: От 20 до 100 долларов платили за участие в январских погромах

Массовые протесты в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК представитель Генпрокуратуры рассказал об установленных следствием платежах за участие в январских погромах в Казахстане – по информации ведомства, участникам платили от 20 до 100 долларов, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Алматинской области установлены граждане, которые в городе Талдыкоргане финансировали участников беспорядков, а также способствовали причинению ущерба имуществу граждан и захвату государственных объектов.

За участие в погромах выплачивалось от 20 до 100 долларов США на человека. Данные факты установлены в ходе следствия и подтверждаются допросами лиц, подозреваемых в участии в беспорядках", - заявил замначальника 1-службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

Напомним, ранее заявлялось, что в Кызылординской области участники погромов были под влиянием алкоголя и наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965717-genprokuratura-ot-20-do-100-dollarov-platili-za-uchastie-v-yanvarskih-pogromah/