Участники январских событий получали инструкции в Telegram, заявили в Генпрокуратуре

Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в СЦК представитель Генпрокуратуры заявил о выявленных фактах контроля действий участников январских беспорядков через мессенджеры, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным Генпрокуратуры, информацию о планирующихся нападениях, погромах, а также инструкции по изготовлению коктейлей Молотова, созданию баррикад и т.д. участники беспорядков получали через Telegram-канал.

"Житель Жамбылской области, находясь в городе Алматы, 4 января 2022 года создал Telegram-канал, на который за считанные часы подписалось несколько тысяч участников.

Посредством данного Telegram-канала его участники получали подробный инструктаж по созданию баррикад, изготовлению коктейлей Молотова, оказанию сопротивления сотрудникам правопорядка и захвату зданий.

Затем, 5 и 6 января, через указанный канал шла информация о передвижении погромщиков и корректировка их нападений на государственные объекты Жамбылской области", - заявил замначальника 1-службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

Он заявил, что подозреваемое в этом лицо сейчас находится под арестом.

Также в Алматы задержаны четверо подозреваемых. Предполагается, что через соцсети они получали инструкции по изготовлению прутьев из арматуры и подвоза их для погромщиков.

Сейчас следствие устанавливает координаторов.

Напомним, также в Генпрокуратуре сегодня сообщили о выявленных платах до 100 долларов за участие в январских событиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965729-uchastniki-yanvarskih-sobytiy-poluchali-instruktsii-v-telegram-zayavili-v-genprokurature/