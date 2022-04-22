Пристававшего к школьнице астанчанина арестовали на 10 суток

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

20-летнего студента из Нур-Султана, пристававшего к 16-летней школьнице в подъезде, арестовали на 10 суток, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции столицы.

Несколько дней назад в соцсетях появился ролик, как мужчина пристает к школьнице в подъезде многоквартирного дома. На кадрах видно, что мужчина настойчиво преследует подростка и зажимает ее у лифта. Девочке удается убежать от него.

Отец девочки обратился полицию. В итоге мужчину, пристававшего к школьнице, задержали. Им оказался 20-летний студент.

В полиции астанчанин заявил, что "не собирался насиловать" девочку, а лишь "потрогал ее за интимные места".

В итоге против парня возбудили административное производство по факту оскорбительного приставания, выражающего неуважение к окружающим.

"Сегодня по решению Специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана он был подвергнут аресту сроком на 10 суток и водворен в спецприемник для административно-арестованных лиц", - сообщили в полиции.

Ранее в МВД объясняли, почему не могут квалифицировать это дело как домогательство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966300-pristavavshego-k-shkolnitse-astanchanina-arestovali-na-10-sutok/