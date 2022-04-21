Трогал школьницу в подъезде в Нур-Султане: дело пока не могут квалифицировать как домогательство

Кадр с камеры видеонаблюдения: Facebook.com/dina.tansari.kz

На брифинге в СЦК замглавы комитета адмполиции МВД прокомментировал инцидент, произошедший со школьницей в Нур-Султане – вчера было опубликовано видео, где 16-летнюю девочку в подъезде преследует и трогает неизвестный мужчина, передает корреспондент NUR.KZ.

"Проводится проверка, проводятся розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего данное посягательство.

В связи с тем, что на данном этапе квалифицировать это как покушение на половую неприкосновенность не представляется возможным, нужно допросить лицо и установить его истинные мотивы. Только после этого будет принято окончательное решение по квалификации его деяний.

Пока лицо не установим, окончательно квалифицировать мы не можем", – заявил замглавы комитета МВД Алексей Милюк.

Журналисты уточнили, как будут устанавливаться мотивы неизвестного, если во время допроса он заявит, к примеру, что произошедшее случайность, или что он не преследовал целей сексуального характера.

"Квалификация будет дана только после допроса и сбора доказательств, не только его личное мнение будет учтено, но и мнение потерпевшей и показания, которые она дает. Их сопоставят с показаниями задержанного, и после следователь может дать процессуальное решение", – добавил Милюк.

Напомним, что о домогательствах 16-летней девочки в Нур-Султане заявила правозащитница Дина Тансари.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966177-trogal-shkolnitsu-v-podezde-v-nur-sultane-delo-poka-ne-mogut-kvalifitsirovat-kak-domogatelstvo/