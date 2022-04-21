Подозреваемого в приставании к 16-летней девушке задержали в Нур-Султане

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Столичные полицейские нашли и задержали мужчину, которого подозревают в домогательстве по отношению к 16-летней девушке, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Как сообщили правоохранители, подозреваемым оказался 20-летний студент. Установлено, что 18 апреля молодой человек встретил девушку на остановке.

Далее, по версии полиции, он проехал вместе с ней в автобусе, вышел на той же остановке, зашел с пострадавшей в один подъезд и хотел познакомиться, на что получил отказ.

После этого, как указали стражи порядка, подозреваемый начал приставать к 16-летней школьнице.

В отношении задержанного возбудили административное производство по факту оскорбительного приставания, выражающего неуважение к окружающим, а также нарушения общественного порядка и спокойствия граждан.

Его действия квалифицировали по статье 434 КоАП РК. Окончательное решение будет принято Специализированным межрайонным административным судом.

Также полицейские направили запрос в медицинское учреждение о состоянии здоровья нарушителя.

Напомним, об инциденте с приставанием к 16-летней девушке в подъезде стало известно накануне. Сегодня в полиции заявляли о том, что дело пока не могут квалифицировать как домогательство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966195-podozrevaemogo-v-pristavanii-k-16-letney-devushke-zaderzhali-v-nur-sultane/