"Потрогал за интимные места": пристававший к школьнице в Нур-Султане объяснил свои действия

Кадр с камеры видеонаблюдения: Facebook.com/dina.tansari.kz

Вчера в Нур-Султане задержали 20-летнего студента, который приставал к 16-летней девочке в подъезде. Происходящее запечатлели камеры видеонаблюдения. Парень уверяет, что насиловать девочку не собирался, передает КТК.

Видеоролик, на котором видно, как мужчина пристает к школьнице в подъезде многоквартирного дома, появился в Сети несколько дней назад. На кадрах видно, что мужчина настойчиво преследует подростка и практически зажимает ее у лифта. Девочке удалось убежать от него.

Вчера полицейские задержали подозреваемого. Против него возбудили административное производство, а не уголовное дело.

"Я потрогал ее за интимные места, после этого она убежала к себе домой. Умысла изнасиловать у меня не было", - заявил задержанный.

Отметим, в МВД ранее заявляли, что не могут квалифицировать дело как домогательство.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966243-potrogal-za-intimnye-mesta-pristavavshiy-k-shkolnitse-v-nur-sultane-obyasnil-svoi-deystviya/