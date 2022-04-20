Неизвестный домогался 16-летней школьницы в Нур-Султане

Кадр из видео с камеры наблюдения: Facebook.com/dina.tansari.kz

Приставание взрослого мужчины к 16-летней девочке в подъезде одного из домов в столице попало на видео. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео инцидента опубликовала в своем общественница Дина Тансари.

На кадрах видно, как мужчина с пакетом в руках преследует девочку. Она пытается вызвать лифт, но мужчина не отстает. Когда она начинает подниматься по лестнице, мужчина трогает девочку за бедра.

В полиции сообщили, что инцидент произошел вечером 18 апреля текущего года.

"В 22:22 на канал "102" от жителя столицы поступило сообщение о том, что к его 16-летней дочери в подъезде дома приставал неизвестный мужчина.

Сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия по установлению личности мужчины, изъятое видео приобщено к материалам дела", - прокомментировали произошедшее в пресс-службе столичного ДП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966036-neizvestnyy-domogalsya-16-letney-shkolnitsy-v-nur-sultane/