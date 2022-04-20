Почему вайнеров Туребаева и Шерниязова арестовали на 10 дней, объяснили в суде

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматинском городском суде объяснили, почему известных блогеров и вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова арестовали на 10 дней, а не на 2 месяца, как это зачастую бывает во время следствия, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в суде, Туребаеву и Шерниязову санкционировано изменение меры пресечения с залога на содержание под стражей сроком на 10 суток.

"При этом необходимо отметить, что органом следствия не представлены материалы, дающие основания для санкционирования ареста на 2 месяца.

В случае сбора дополнительных доказательств и материалов по вменяемой статье, орган следствия вправе обратиться с ходатайством о санкционировании продления срока содержания под стражей", - рассказали в пресс-службе Алматинского городского суда.

Вчера Мейржана Туребаева и еще троих человек взяли под стражу. Сегодня сообщалось, что Туребаева и Шерниязова арестовали на 10 суток.

Напомним, что в феврале блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды. Следственный суд Алматы санкционировал им меру пресечения в виде залога.

Позже Туребаев ответил на обвинения в создании финпирамиды.

На днях представители Генпрокуратуры пояснили, почему блогера Мейржана Туребаева не арестовали на период следствия по делу о финпирамиде, отпустив под залог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965909-pochemu-vaynerov-turebaeva-i-sherniyazova-arestovali-na-10-dney-obyasnili-v-sude/