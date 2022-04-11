"Сообщники забрали тело с крыши": в Генпрокуратуре рассказали о гибели снайпера в Алматы

Поврежденное здание ДП Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Замначальника 1-й Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК рассказал о ходе установления обстоятельств гибели людей в ходе январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Елдос Килымжанов сообщил, что органом уголовного преследования по всем таким фактам ведется тщательное расследование, с каждым днем удается восстанавливать картину произошедшего.

"Специальными прокурорами по результатам проведенной судебной молекулярно-генетической экспертизы установлена личность убитого снайпера в городе Алматы.

Всего было 4 стрелка, тело убитого сообщники забрали с крыши и оставили в районе городской больницы, позже оно было обнаружено в городском морге. Им оказался гражданин "С", который в ходе "январских событий", расположившись на крыше жилого дома, вел прицельный огонь в сотрудников Департамента полиции Алматы", - добавил спикер.

По его словам, к этому часу ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению остальных трех террористов.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что нападавшие забирали тела боевиков прямо с поля боя во время "январских событий". Также тела забирали из моргов.

Позже полиция установила места захоронения тел, похищенных из моргов Алматы в дни беспорядков. Вскоре стражи порядка установили личности обнаруженных тел боевиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964467-soobschniki-zabrali-telo-s-kryshi-v-genprokurature-rasskazali-o-gibeli-snaypera-v-almaty/