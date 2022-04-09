Полиция Алматы ищет людей, которых держали в заложниках в дни беспорядков
Алматинские полицейские ищут граждан, которых незаконно захватывали, избивали и удерживали против их воли во время январских беспорядков. Об этом сообщил замначальника полиции Алматы Рустам Абдрахманов в своем официальном Telegram-канале.
По словам Абдрахманова, такие процедуры в полиции проводят в рамках уголовного дела, зарегистрированного по фактам массовых беспорядков.
К этому часу правоохранителям удалось установить, что 5-6 января преступная группа, применяя физическую силу на улицах города, незаконно захватывала граждан, избивала, против их воли удерживала в зале ресторана BallRoom, расположенного в здании гостиницы "Казахстан", а также в паркинге бизнес-центра Esentai Tower.
В дальнейшем, как сообщил Абдрахманов, от полученных травм один из задержанных скончался.
"Большая часть потерпевших установлена, проведены следственные действия. Однако, для установления полной картины произошедших событий, необходимы показания свидетелей и потерпевших, не установленных следствием.
Призываю к исполнению своего гражданского долга. Всех, кто пострадал от вышеуказанных преступных действий, а также явился очевидцем указанных событий, прошу явиться в здание прокуратуры города Алматы по адресу: улица Желтоксан, 189, и сообщить известное следственно-оперативной группе", – сообщил замглавы алматинской полиции.
Для этого можно обратиться по следующему номеру: +7 775 644 95 96.
В начале этого года, в первых числах января, Казахстан охватили массовые беспорядки, в ходе которых погибло 230 человек. Из них 19 – военные и силовики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964279-politsiya-almaty-ischet-lyudey-kotoryh-derzhali-v-zalozhnikah-v-dni-besporyadkov/