Полиция Алматы ищет людей, которых держали в заложниках в дни беспорядков

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинские полицейские ищут граждан, которых незаконно захватывали, избивали и удерживали против их воли во время январских беспорядков. Об этом сообщил замначальника полиции Алматы Рустам Абдрахманов в своем официальном Telegram-канале.

По словам Абдрахманова, такие процедуры в полиции проводят в рамках уголовного дела, зарегистрированного по фактам массовых беспорядков.

К этому часу правоохранителям удалось установить, что 5-6 января преступная группа, применяя физическую силу на улицах города, незаконно захватывала граждан, избивала, против их воли удерживала в зале ресторана BallRoom, расположенного в здании гостиницы "Казахстан", а также в паркинге бизнес-центра Esentai Tower.

В дальнейшем, как сообщил Абдрахманов, от полученных травм один из задержанных скончался.

"Большая часть потерпевших установлена, проведены следственные действия. Однако, для установления полной картины произошедших событий, необходимы показания свидетелей и потерпевших, не установленных следствием.

Призываю к исполнению своего гражданского долга. Всех, кто пострадал от вышеуказанных преступных действий, а также явился очевидцем указанных событий, прошу явиться в здание прокуратуры города Алматы по адресу: улица Желтоксан, 189, и сообщить известное следственно-оперативной группе", – сообщил замглавы алматинской полиции.

Для этого можно обратиться по следующему номеру: +7 775 644 95 96.

В начале этого года, в первых числах января, Казахстан охватили массовые беспорядки, в ходе которых погибло 230 человек. Из них 19 – военные и силовики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964279-politsiya-almaty-ischet-lyudey-kotoryh-derzhali-v-zalozhnikah-v-dni-besporyadkov/