Тайник с похищенным во время беспорядков оружием нашли в Таразе (видео)
6 единиц оружия, гранаты и более 200 патронов, похищенных в ходе массовых беспорядков, обнаружили в Таразе. Стражи порядка ежедневно проводят розыскные работы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители нашли в Таразе 6 единиц оружия, 3 гранаты, 5 магазинов, резиновую дубинку и 216 патронов.
Среди оружия были гранатомет, нарезное и гладкоствольные ружья, пистолет Макарова, пистолет МР-355, боевая, газовая и светошумовая гранаты.
Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
В департаменте полиции региона напомнили, что тех, кто добровольно сдал или сообщил о расположении оружия, не привлекают к уголовной или административной ответственности. При этом гарантируется анонимность.
Недавно сообщалось о задержании подозреваемых в нападении и хищении оружия из здания департамента полиции Жамбылской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964448-taynik-s-pohischennym-vo-vremya-besporyadkov-oruzhiem-nashli-v-taraze-video/