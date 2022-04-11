Тайник с похищенным во время беспорядков оружием нашли в Таразе (видео)

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

6 единиц оружия, гранаты и более 200 патронов, похищенных в ходе массовых беспорядков, обнаружили в Таразе. Стражи порядка ежедневно проводят розыскные работы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители нашли в Таразе 6 единиц оружия, 3 гранаты, 5 магазинов, резиновую дубинку и 216 патронов.

Среди оружия были гранатомет, нарезное и гладкоствольные ружья, пистолет Макарова, пистолет МР-355, боевая, газовая и светошумовая гранаты.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

В департаменте полиции региона напомнили, что тех, кто добровольно сдал или сообщил о расположении оружия, не привлекают к уголовной или административной ответственности. При этом гарантируется анонимность.

Недавно сообщалось о задержании подозреваемых в нападении и хищении оружия из здания департамента полиции Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964448-taynik-s-pohischennym-vo-vremya-besporyadkov-oruzhiem-nashli-v-taraze-video/