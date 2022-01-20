Полиция установила личности обнаруженных тел боевиков, похищенных из моргов Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Стражи порядка установили личности обнаруженных тел боевиков, похищенных из моргов Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Ранее полицейские сообщали, что были обнаружены захоронения, в которых нашли тела боевиков, похищенные из моргов Алматы. Появилась новая информация.

"Департамент полиции города Алматы информирует, что речь идет об обнаружении мест захоронения тел, которые забрали без проведения вскрытия. Их личности установлены. Судебно-медицинские экспертизы будут проведены в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что 16 января начальник ДП Алматы Канат Таймерденов сообщил, что в дни беспорядков в южной столице неизвестные 7 раз напали на местный морг и похитили больше 40 тел погибших.

Замначальника ДП Рустам Абдрахманов сообщил, что стражам порядка удалось установить места захоронения похищенных тел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952214-politsiya-ustanovila-lichnosti-obnaruzhennyh-tel-boevikov-pohischennyh-iz-morgov-almaty/