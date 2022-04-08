Мародерам, разграбившим магазин техники и ТРЦ во время беспорядков, вынесли приговор в Алматы

Последствия беспорядков в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы осудили двух безработных казахстанцев, которые во время январских беспорядков вынесли из магазина технику на несколько миллионов тенге. Подробности появились на официальной Facebook-странице Алматинского городского суда.

Сообщается, что осужденным 47 лет и 32 года.

Как было установлено судом, во время беспорядков 5 января мужчины вынесли из магазина техники 3 телевизора общей стоимостью 4,7 млн тенге. Позже один из них разграбил еще и торговый центр - он похитил 2 принтера стоимостью 56 тыс. тенге, стерео-колонку, 2 саундбара стоимостью 313 тыс. тенге, 4 ноутбука на сумму 800 тыс. тенге, клавиатуру стоимостью 37 тыс. тенге, фото-объектив и сумку для фотоаппарата стоимостью 268 тыс. тенге.

Одного из осужденных осудили за кражу, совершенную в крупном размере неоднократно с незаконным проникновением в служебное помещение.

Действия второго мужчины квалифицировали как кражу, совершенную неоднократно путем незаконного проникновения в крупном и особо крупном размере.

Во время суда мужчины полностью признали свою вину и раскаялись. Свои действия они объяснили тем, что, увидев, как из магазина выносят вещи, тоже "поддались соблазну".

Одного из мужчин приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы - суд учел признание вины, раскаяние и возмещение ущерба.

Второму осужденному назначено 5 лет 6 месяцев условно, поскольку он тоже признал вину, раскаялся и возместил ущерб.

Осужденные с приговором суда согласились и не обжаловали. Приговор вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964248-maroderam-razgrabivshim-magazin-tehniki-i-trts-vo-vremya-besporyadkov-vynesli-prigovor-v-almaty/