Задержан один из подозреваемых в нападении на ДП Алматы в ходе январских беспорядков

Штурм здания ДП Алматы. Кадр из видео: ДП на транспорте

Транспортные полицейские сообщили о задержании одного из подозреваемых в нападении на ДП Алматы во время январских беспорядков. Об этом сообщается в официальном Facebook ведомства.

Начальник ДП на транспорте Онал Бекиев заявил, что следственно-оперативной группой, занимающейся расследованием преступлений, которые были совершены во время январских событий в аэропорту Алматы, был задержан 24-летний уроженец Жамбылской области, проживающий в южной столице.

"Установлено, что 5 января задержанный вместе с другими участниками беспорядков похитил оружие из оружейного магазина и совершил вооруженное нападение на аэропорт Алматы, затем поехал с соучастниками к зданию ДП Алматы", - сообщил начальник департамента.

По его словам, задержанный участвовал в осаде до 6 утра. Затем, как отметил Бакиев, этот молодой человек продал украденное оружие неизвестному лицу за 40 тыс. тенге.

В настоящее время проводятся следственные действия, подозреваемый находится под стражей.

Напомним, что после январских событий в полиции рассказали о штурме здания ДП Алматы. Начальник департамента Канат Таймерденов позже дал оценку действиям своих сотрудников во время январских событий. Вспоминая пережитые часы штурма, он отдельно отметил слаженность действий стражей порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962917-podozrevaemyy-v-napadenii-na-dp-almaty-v-hode-yanvarskih-besporyadkov-zaderzhan/