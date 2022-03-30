КНБ провел задержания и изъятие оружия в регионах Казахстана (фото)

Задержание в Мангистауской области. Фото: КНБ РК

В феврале и марте 2022 года сотрудники КНБ провели ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий. В итоге за два месяца в разных регионах Казахстана обнаружено 47 единиц оружия, 2 гранаты, 2398 боеприпасов, передает официальный сайт КНБ РК.

Так, в Жанаозене ликвидирован цех по переделке охолощенного оружия в боевое. Задержаны двое подозреваемых, изъяты 4 автомата Калашникова, нарезной карабин "СКС" и 48 патронов.

Подозреваемый и изъятое оружие в Жанаозене. Фото: КНБ РК

В Алматинской области задержали преступную группу, подозреваемую в причастности к ограблению оружейного магазина в Алматы во время январских событий. В ходе следственных действий обнаружен тайник, из которого изъято 189 патронов.

Изъятое оружие в Алматинской области. Фото: КНБ РК

В Талгарском районе найден схрон с двумя гладкоствольными ружьями, пневматическим ружьем, светошумовой гранатой и 27 патронами различного калибра. По предварительным данным, все это было похищено из оружейного магазина "Корган" в южной столице.

В то же время у жителей Алматинского региона изъяты 9 единиц оружия и 274 патрона.

В Алматы ранее задержанными членами ОПГ "Казахстанские" добровольно выданы 19 единиц гладкоствольных ружей.

Изъятое оружие в Алматы. Фото: КНБ РК

Изъятое оружие в Алматы. Фото: КНБ РК

В Таразе обнаружены схроны, из которых изъяты автомат Калашникова, 31 патрон калибра 5.45 мм, 2 пистолета Макарова с магазином, одноствольный обрез 12 калибра.

В Павлодарской области выявлен тайник с 2 обрезами, 1 гранатой "Ф-1", пистолетом марки "PTB140/2" и 70 патронами различного калибра.

Изъятое оружие в Павлодарской области. Фото: КНБ РК

В Северо-Казахстанской области задержан житель Петропавловска по подозрению в хищении и сбыте боеприпасов, у которого изъят 961 патрон к пистолету Макарова и 741 боеприпас к автомату Калашникова.

Задержание в СКО. Фото: КНБ РК

В Туркестанской области совместно с полицейскими задержан житель Жетысайского района. По месту жительства изъяты обрез и 20 патронов от автомата Калашникова.

Изъятое оружие в Туркестанской области. Фото: КНБ РК

В Кызылординской области из тайника в заброшенном здании изъяты 1 карабин марки "Тигр" с оптическим прицелом и 2 магазина с 17 патронами к нему.

Изъятое оружие в Кызылординской области. Фото: КНБ РК

В Атырауской области изъято 2 гладкоствольных обреза 12 калибра.

Изъятое оружие в Атырауской области. Фото: КНБ РК

По данным фактам проводятся досудебные расследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962718-knb-provel-zaderzhaniya-i-izyatie-oruzhiya-v-regionah-kazahstana-foto/