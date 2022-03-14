Умарова: Только президент решительными действиями остановил хаос и сохранил государство

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Twitter-аккаунт Касым-Жомарта Токаева

Правозащитник Айман Умарова на заседании мажилиса заявила, что только решительные действия Касым-Жомарта Токаева во время январских событий помогли сохранить государство, передает корреспондент NUR.KZ.

Умарова заявила, что "технологами насильственного захвата власти" было задумано начать именно в Мангистауской области – были резко подняты цены на газ с расчетом, что жители области выйдут на протесты, а общество чувствительно отнесется к этому после событий в Жанаозене.

По словам правозащитницы, на сегодня участников январских событий условно разделили на следующие группы:

мирные протестующие,

организованные группы для хаоса и столкновения между мирными гражданами и правоохранительными органами,

организованные группы для запугивания граждан и принуждения к участию в массовых беспорядках,

руководители маршрутов, получающие команду,

опытные, натренированные группы захвата, в числе которых могли быть сотрудники самих правоохранительных органов и их подразделения, к примеру, КНБ,

правоохранительные органы, которые противостояли всем участникам события.

По мнению Умаровой, январские события были спланированы заранее, и только Токаев решительными действиями остановил хаос и сохранил государство.

Умарова обратилась к президенту с просьбой допустить членов комиссии к материалам уголовных дел, исключить сотрудников КНБ из межведомственной следственно-оперативной группы, а также изъять у КНБ уголовные дела по этим событиям и передать их другому органу.

Напомним, также Умарова сегодня заявила, что среди митингующих были граждане Афганистана, которые заехали в Казахстан еще в 2019 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1960574-umarova-tolko-prezident-reshitelnymi-deystviyami-ostanovil-haos-i-sohranil-gosudarstvo/