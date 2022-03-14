Умарова: Только президент решительными действиями остановил хаос и сохранил государство
Правозащитник Айман Умарова на заседании мажилиса заявила, что только решительные действия Касым-Жомарта Токаева во время январских событий помогли сохранить государство, передает корреспондент NUR.KZ.
Умарова заявила, что "технологами насильственного захвата власти" было задумано начать именно в Мангистауской области – были резко подняты цены на газ с расчетом, что жители области выйдут на протесты, а общество чувствительно отнесется к этому после событий в Жанаозене.
По словам правозащитницы, на сегодня участников январских событий условно разделили на следующие группы:
- мирные протестующие,
- организованные группы для хаоса и столкновения между мирными гражданами и правоохранительными органами,
- организованные группы для запугивания граждан и принуждения к участию в массовых беспорядках,
- руководители маршрутов, получающие команду,
- опытные, натренированные группы захвата, в числе которых могли быть сотрудники самих правоохранительных органов и их подразделения, к примеру, КНБ,
- правоохранительные органы, которые противостояли всем участникам события.
По мнению Умаровой, январские события были спланированы заранее, и только Токаев решительными действиями остановил хаос и сохранил государство.
Умарова обратилась к президенту с просьбой допустить членов комиссии к материалам уголовных дел, исключить сотрудников КНБ из межведомственной следственно-оперативной группы, а также изъять у КНБ уголовные дела по этим событиям и передать их другому органу.
Напомним, также Умарова сегодня заявила, что среди митингующих были граждане Афганистана, которые заехали в Казахстан еще в 2019 году.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1960574-umarova-tolko-prezident-reshitelnymi-deystviyami-ostanovil-haos-i-sohranil-gosudarstvo/