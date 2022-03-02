Экс-акиму Павлодарской области Бакауову вновь отказали в УДО

Булат Бакауов. Фото: instagram.com/bbakauov

Суд оставил без удовлетворения апелляцию бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова, которому в январе этого года отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщается на официальном сайте Павлодарского областного суда.

Ранее Бакауов обратился в суд с ходатайством об УДО с учетом правопослушного поведения, положительных характеристик.

К тому времени он отбыл установленный законом срок. Неотбытый срок ограничения свободы составлял 1 год 6 месяцев и 22 дня.

Однако на процессе, который состоялся 26 января этого года, в удовлетворении этого ходатайства было отказано. Позже сторона экс-акима подала апелляционную жалобу по данному решению.

Вот что следует из решения судебной коллегии.

Позиция сторон

В суде апелляционной инстанции Бакауов и его защитники просили постановление суда первой инстанции отменить и вынести новое постановление об условно-досрочном освобождении.

Прокурор дал заключение о том, что жалоба осужденного является необоснованной, поэтому постановление суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения.

Решение суда

Суд апелляционной инстанции не установил фактических данных, свидетельствующих о том, что Бакауов, в целях своего исправления и профилактики совершения уголовных правонарушений, впредь не нуждается в дальнейшем отбывании наказания в виде ограничения свободы.

"С учетом этого, судебной коллегией постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, частная жалоба осужденного Бакауова Б. Ж. – без удовлетворения", – сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, в мае 2020 года Булата Бакауова приговорили по ст. 361 УК РК к ограничению свободы на 3,5 года. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

В октябре 2021 года стало известно, что бывший аким обратился в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении, но потом отозвал ходатайство.

Сегодня стало известно о том, что по факту ДТП с участием Бакауова, случившегося в феврале этого года, открыто уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958954-eks-akimu-pavlodarskoy-oblasti-bakauovu-vnov-otkazali-v-udo/