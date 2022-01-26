Экс-акиму Павлодарской области Булату Бакауову отказали в УДО

Булат Бакауов. Фото: instagram.com/bbakauov

Бывший аким Павлодарской области обратился в суд, чтобы получить условно-досрочное освобождение. На заседании Булат Бакауов и его адвокаты предоставили несколько положительных характеристик, высказался за удовлетворение ходатайства и сотрудник ДУИС. Однако против оказался прокурор. В итоге экс-чиновнику отказали, передает корреспондент NUR.KZ.

Заседание прошло сегодня онлайн в Павлодарском городском суде №2. Началось с того, что адвокаты Булата Бакауова предоставили суду заключение специалистов в области права и ответ Генпрокуратуры, где подробно попытались разъяснить изменения в Уголовном кодексе, а именно запрет на УДО для тех, кто совершил тяжкое коррупционное преступление.

Однако дополнения вступили в силу в декабре 2020 года, а приговорили бывшего чиновника за полгода до этого. Защитники попытались указать на тот факт, что закон обратной силы не имеет.

"На тот момент, когда Бакауов соглашался на эту сделку и был готов к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы, он имел право на условно-досрочное освобождение. Даже на момент вынесения приговора он, конечно, рассчитывал, что будет действовать законопослушно, честно трудиться и достаточно быстро сможет получить право на условно-досрочное освобождение", - высказался в ходе слушания адвокат Булата Бакауова.

Заслушали и самого осужденного. Бывший чиновник на данный момент работает. Трудоустроился буквально сразу, как приговор вступил в законную силу.

Он занимается благотворительностью, ведет активную общественную жизнь, спонсирует строительство мечетей в Железинском районе.

Булат Бакауов пояснил, что УДО ему нужно отчасти из-за работы, так как ему необходимо часто ездить в командировки, в том числе в ближнее зарубежье.

"У меня пятеро детей, из которых четверо - несовершеннолетние. Двое внуков, практически все свободное время я отдаю их воспитанию, стараюсь, чтобы они были всесторонне развиты.

Я подал ходатайство в суд на условно-досрочное освобождение, во-первых, по причине, что хочу воспользоваться своим конституционным правом на УДО. Считаю, что для этого имеются все основания", - высказался экс-аким Павлодарской области.

На заседании также огласили положительные характеристики с места работы, общественных организаций, места жительства, от участкового.

Сотрудник ДУИС пояснил, что на отметку Бакауов ходит исправно, отбыл уже половину срока и причин в отказе в УДО нет.

Против оказался лишь прокурор. Суд в итоге решил отказать в ходатайстве, указав на те самые изменения в УК РК, по которым адвокаты бывшего акима подробно решили дать пояснения в начале заседания.

"Осужденный Бакауов Булат Жумабекович, вам отказано в условно-досрочном освобождении, поскольку имеется запрет на применение условно-досрочного освобождения по ч.8 ст.72 УК РК. Эти требования также указаны в статье 22 УИК РК, где говорится, что применение к осужденным действует на момент исполнения наказания. В связи с тем, что вы совершили тяжкое уголовное правонарушение, которое относится к ч.8 ст.72 УК РК, суд вам отказал", - пояснил судья Павлодарского городского суда №2 Куаныш Тулебаев.

Бывшему чиновнику осталось отбывать еще год 6 месяцев и 22 дня срока.

Напомним, Булата Бакауова приговорили по ст.361 УК РК к ограничению свободы на 3,5 года в мае 2020 года. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

В октябре 2021 года стало известно, что бывший аким обратился в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении, но потом отозвал ходатайство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953140-eks-akimu-pavlodarskoy-oblasti-bulatu-bakauovu-otkazali-v-udo/