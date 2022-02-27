Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

Instagram заблокировал связанный с Рамзаном Кадыровым аккаунт, принадлежащий помощнику главы Чечни Умару Даудову, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководство соцсети заблокировало аккаунт ya_pomoshnik_kra_95 после публикации видео из воинской части под Киевом.

На ситуацию обратил внимание Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он в шуточной форме предположил, что причиной могли стать прямые эфиры, в которых он принимал участие.

"Бедный Даудов Умар! Ты хотел раскрутить свою страницу в Instagram, включить монетизацию и заработать деньги. Но, по всей видимости, ничего у тебя не получится. Так тебе и надо. Не нужно было со мной проводить на своей странице прямые эфиры", - написал глава Чечни.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров заявил, что Запад шантажирует Россию санкциями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958187-instagram-zablokiroval-svyazannyy-s-ramzanom-kadyrovym-akkaunt/