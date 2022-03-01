Майнинговую ферму с оборудованием на миллиард тенге выявили в Туркестанской области

Кадр из видео: АФМ РК

Факт незаконной майнинговой деятельности выявлен в Туркестанской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, на территории, расположенной рядом с Шардаринской ГЭС, функционировала майнинговая ферма с нарушением казахстанского законодательства и извлечением дохода в особо крупном размере.

"Обнаружено оборудование в количестве 2 899 единиц. Его ориентировочная стоимость составляет свыше 1 млрд тенге", - заявили в АФМ РК.

Как заключил криминалист, сумма извлеченного дохода с марта по декабрь 2021 года составила более 450 млн тенге.

Незаконные майнинговые фермы продолжают выявлять по всему Казахстану. Ранее их обнаружили в ряде регионов страны, Алматы, Нур-Султане, Шымкенте. Также одну нелегальную ферму с оборудованием на 2,5 млрд тенге нашли в Караганде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958598-mayningovuyu-fermu-s-oborudovaniem-na-milliard-tenge-vyyavili-v-turkestanskoy-oblasti/