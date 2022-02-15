Незаконную майнинговую ферму с оборудованием на 2,5 млрд тенге нашли в Караганде (видео)

Кадр из видео: АФМ РК

Факт незаконной майнинговой деятельности выявили в Карагандинской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве отметили, что вопреки требованиям законодательства на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) была незаконно размещена майнинговая ферма.

Территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области установлено, что в работе фермы были задействованы четыре 40-тонных контейнера, в которых располагалось 1173 единицы оборудования для майнинга.

Оценочная стоимость всего оборудования достигает 5,87 млн долларов США или 2,5 млрд тенге.

"Зарегистрировано досудебное расследование в отношении председателя правления специальной экономической зоны "Сарыарка" за злоупотребление должностными полномочиями", - сообщили в агентстве.

Расследование продолжается. Иную информацию не разглашают.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане предложили повысить налог на майнинг в 10 раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956216-nezakonnuyu-mayningovuyu-fermu-s-oborudovaniem-na-25-mlrd-tenge-nashli-v-karagande/