Незаконную майнинговую ферму с оборудованием на 2,5 млрд тенге нашли в Караганде (видео)
Факт незаконной майнинговой деятельности выявили в Карагандинской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.
В ведомстве отметили, что вопреки требованиям законодательства на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) была незаконно размещена майнинговая ферма.
Территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области установлено, что в работе фермы были задействованы четыре 40-тонных контейнера, в которых располагалось 1173 единицы оборудования для майнинга.
Оценочная стоимость всего оборудования достигает 5,87 млн долларов США или 2,5 млрд тенге.
"Зарегистрировано досудебное расследование в отношении председателя правления специальной экономической зоны "Сарыарка" за злоупотребление должностными полномочиями", - сообщили в агентстве.
Расследование продолжается. Иную информацию не разглашают.
Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане предложили повысить налог на майнинг в 10 раз.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956216-nezakonnuyu-mayningovuyu-fermu-s-oborudovaniem-na-25-mlrd-tenge-nashli-v-karagande/