Майнинговую ферму, где незаконно добывали биткоины, выявили в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сотрудниками столичного департамента агентства по финансовому мониторингу выявлена майнинговая ферма, незаконно подключенная к линии электропередачи, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

По информации ведомства, было обнаружено оборудование для добычи криптовалюты "биткоин" в количестве 159 единиц.

Отмечается, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года в денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты на сумму около 48,5 тыс. долларов (свыше 21 млн тенге).

Напомним, что недавно территориальным департаментом АФМ по Алматы совместно с прокуратурой города выявлена майнинговая ферма, находившаяся на территории индустриальной зоны.

Также мы сообщали, что незаконную майнинговую ферму с оборудованием на 2,5 млрд тенге нашли в Караганде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957041-nezakonno-podklyuchennuyu-k-lep-mayningovuyu-fermu-obnaruzhili-v-nur-sultane-video/