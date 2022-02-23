Биткоины незаконно майнили в Шымкенте

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Незаконный майнинг выявлен Шымкенте. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Территориальным департаментом обнаружены и изъяты 360 единиц оборудования ASIC, добывающих цифровую криптовалюту Bitcoin.

"Майнинговые фермы были расположены в трех оборудованных контейнерах", - рассказали в агентстве.

Сейчас по данному факту проводится расследование.

Отметим, что нелегальные майнинговые фермы продолжают выявлять в разных регионах Казахстана. Например, накануне в АФМ сообщили, что такую ферму, принадлежащую приверженцу деструктивного течения, обнаружили в Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957518-bitkoiny-nezakonno-maynili-v-shymkente/