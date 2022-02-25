СМИ сообщили о новых взрывах в украинских городах, в Киевской области идут бои

Спасатели на месте горящего жилого дома в Киеве. Фото: Telegram/УНИАН

В северо-западном городе Ровно в Украине прогремели два мощных взрыва, передает УНИАН со ссылкой на "Сегодня".

Также сообщается, что в сторону украинской столицы движутся российские танки. В районе поселка городского типа Иванкова, что расположен в Киевской области, завязался бой.

"Украинские защитники подорвали мост, чтобы остановить движение оккупантов", - сказано в сообщении ВСУ.

Тем временем в Киеве снова звучат взрывы.

Ранее жители Киева сообщили примерно о шести взрывах с разницей в несколько секунд.

Официальные лица предположили, что это были удары крылатыми или баллистическими ракетами.

Во время падения одного из снарядов загорелся многоэтажный жилой дом. Горели с четвертого по девятый этаж. На место выехали спасатели.

На данный момент пожар ликвидирован. 150 человек были эвакуированы. 20 удалось спасти. Еще восемь ранены.

"В 05:37 пожар в многоквартирном жилом доме по ул. Кошица 7А ликвидирован на площади 100 кв", - сообщили в Госслужба Украины по ЧС.

Напомним, советник офиса президента Украины предупредил украинцев о новых ударах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957895-smi-soobschili-o-novyh-vzryvah-v-ukrainskih-gorodah-v-kievskoy-oblasti-idut-boi/