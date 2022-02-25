Госпогранслужба Украины сообщила об убитых в результате ракетного удара в Запорожье

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Госпогранслужба Украины сообщила в Facebook о ракетном ударе в Запорожской области.

Удар произошел в 04:25 часов по местному времени (08:25 по Нур-Султану). Было атаковано пограничное подразделение.

В результате нападения есть раненые и погибшие.

Тем временем стало известно, что в Киеве прогремели, по словам местных жителей, примерно шесть взрывов. Официальные лица сообщили об ударах крылатыми или баллистическими ракетами.

Горящий обломок сбитого летательного аппарата упал на жилой дом, в результате чего начался пожар. На место выехали спасатели.

Ранее советник офиса президента Украины предупредил украинцев о новых ударах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957883-gospogransluzhba-ukrainy-soobschila-ob-ubityh-v-rezultate-raketnogo-udara-v-zaporozhe/