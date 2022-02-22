Принадлежащую приверженцу деструктивного течения майнинговую ферму нашли в Казахстане

Кадр из видео: АФМ РК

Еще одну майнинговую ферму выявили в Казахстане - теперь в Акмолинской области. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с сотрудниками ДКНБ в городе Атбасаре выявлена майнинговая ферма, принадлежащая приверженцу деструктивного религиозного течения.

"При обыске на территории обнаружено оборудование, 20 единиц шифровальных комплексов и видеокарты, используемые для генерации криптовалюты", - рассказали в АФМ РК.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэнерго остановило 13 майнинговых ферм в Казахстане. Их продолжают выявлять в разных регионах страны. Например, недавно обнаружили в Петропавловске, Алматы, Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957318-prinadlezhaschuyu-priverzhentsu-destruktivnogo-techeniya-mayningovuyu-fermu-nashli-v-kazahstane/