Нелегальную майнинговую ферму для добычи криптовалют выявили в Петропавловске (видео)

Кадр из видео: АФМ РК

Очередную нелегальную майнинговую ферму выявили в Казахстане. На этот раз ее обнаружили в Петропавловске. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве рассказали, что для работы фермы было переоборудовано хозяйственное помещение овощехранилища, в котором располагалось 273 единицы оборудования для генерации криптовалют.

"Потребление электрических мощностей майнинговой фермой составляло порядка 146 МВт в месяц.

Деятельность криптофермы осуществлялась с уклонением от уплаты налогов и без соответствующей регистрации", - отметили в АФМ.

Напомним, ранее майнинговые фермы выявили в ряде регионов страны - в Карагандинской и Павлодарской областях, Нур-Султане и Алматы.

Также в Минэнерго сообщили, что деятельность 13 майнинговых ферм была остановлена в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957113-nelegalnuyu-mayningovuyu-fermu-dlya-dobychi-kriptovalyut-vyyavili-v-petropavlovske-video/