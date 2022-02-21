Минэнерго остановило 13 майнинговых ферм в Казахстане

Оборудование на майнинговой ферме. Иллюстративное фото: Manuel Medir/Getty Images

Накануне сотрудники департаментов Комитета атомного и энергетического надзора и контроля с участием полиции и других заинтересованных госорганов провели рейды, в ходе которых обнаружили ряд майнинговых ферм, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

За 5 дней проверок мобильные группы нашли и остановили 13 майнинговых ферм с суммарной потребляемой мощностью в 202 МВт.

Так, общая мощность ферм найденных майнинговых ферм составила:

в Карагандинской области – 31,3 МВт;

области – 31,3 МВт; в Павлодарской области – 22 МВт;

области – 22 МВт; в Туркестанской области – 3,28 МВт;

области – 3,28 МВт; в Акмолинской области – 1,03 МВт;

области – 1,03 МВт; в Костанайской области – 0,82 МВт;

области – 0,82 МВт; в Нур-Султане – 1,8 МВт;

– 1,8 МВт; в Алматы – 3,5 МВт;

– 3,5 МВт; в Шымкенте – 4 МВт.

Также были введены самоограничения в Западно-Казахстанской области, где объекты цифрового майнинга имеют общую мощность в 91 МВт, а также в Карагандинской области – 44 МВт.

Работа мобильной группы по выявлению и отключению майнинговых ферм от электросетей продолжается. По выявленным фермам уполномоченные органы проводят расследование.

Напомним, что сегодня крупную незаконную майнинговую ферму выявили в Нур-Султане. Накануне еще одну такую ферму нашли в Алматы. 15 февраля еще одна ферма была обнаружена в Караганде.

Также несколько дней назад сообщалось о том, что все незаконные майнинговые фермы в Казахстане будут закрывать. Кроме того, недавно предлагалось повысить налог на майнинг в РК в 10 раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957054-minenergo-ostanovilo-13-mayningovyh-ferm-v-kazahstane/