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Минэнерго остановило 13 майнинговых ферм в Казахстане

Оборудование на майнинговой ферме
Оборудование на майнинговой ферме. Иллюстративное фото: Manuel Medir/Getty Images

Накануне сотрудники департаментов Комитета атомного и энергетического надзора и контроля с участием полиции и других заинтересованных госорганов провели рейды, в ходе которых обнаружили ряд майнинговых ферм, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

За 5 дней проверок мобильные группы нашли и остановили 13 майнинговых ферм с суммарной потребляемой мощностью в 202 МВт.

Так, общая мощность ферм найденных майнинговых ферм составила:

  • в Карагандинской области – 31,3 МВт;
  • в Павлодарской области – 22 МВт;
  • в Туркестанской области – 3,28 МВт;
  • в Акмолинской области – 1,03 МВт;
  • в Костанайской области – 0,82 МВт;
  • в Нур-Султане – 1,8 МВт;
  • в Алматы – 3,5 МВт;
  • в Шымкенте – 4 МВт.

Также были введены самоограничения в Западно-Казахстанской области, где объекты цифрового майнинга имеют общую мощность в 91 МВт, а также в Карагандинской области – 44 МВт.

Работа мобильной группы по выявлению и отключению майнинговых ферм от электросетей продолжается. По выявленным фермам уполномоченные органы проводят расследование.

Напомним, что сегодня крупную незаконную майнинговую ферму выявили в Нур-Султане. Накануне еще одну такую ферму нашли в Алматы. 15 февраля еще одна ферма была обнаружена в Караганде.

Также несколько дней назад сообщалось о том, что все незаконные майнинговые фермы в Казахстане будут закрывать. Кроме того, недавно предлагалось повысить налог на майнинг в РК в 10 раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957054-minenergo-ostanovilo-13-mayningovyh-ferm-v-kazahstane/

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