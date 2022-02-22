Тайник с оружием нашли в центре Алматы (фото)

Изъятое оружие. Фото: Polisia.kz

В центре Алматы был обнаружен тайник с оружием, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Информация об этом, как уточнили в полиции, поступила по оперативным каналам. Ее проверили сотрудники ДКНБ города, а также УП Бостандыкского района.

4 единицы огнестрельного оружия (Beretta Xtreme, Tikka T3x, Gamo FS 10x igt и Sako TRG) нашли в импровизированном тайнике.

Истинную принадлежность изъятого оружия установит судебно-баллистическая экспертиза. Кроме того специалисты выяснят, применялось ли данное оружие при совершении каких-либо преступлений.

Изъятое оружие. Фото: Polisia.kz

Напомним, что беременная женщина попала на видео во время ограбления оружейного магазина в Алматы. Также мы писали, что были задержаны подозреваемые в хищении оружия во время погромов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957288-taynik-s-oruzhiem-nashli-v-tsentre-almaty-foto/