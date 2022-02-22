Азимова: Среди задержанных в ходе январских событий есть несовершеннолетние

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова заявила о фактах задержания несовершеннолетних в ходе беспорядков в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Алматы, Алматинской и Жамбылской областях среди арестованных были несовершеннолетние граждане в возрасте 16-17 лет. Обвинения, предъявленные им, достаточно серьезные и касаются участия в массовых беспорядках, захвате зданий и оружия", - заявила она.

Однако, как добавила омбудсмен, согласно Конвенции о правах ребенка, участником которой является Казахстан, несовершеннолетие могут быть задержаны в связи с совершением преступления только в случае крайней необходимости и на короткое время.

"Практически все несовершеннолетние попали в орбиту уголовного правосудия впервые. Под поручительство родителей дети были позднее освобождены. За исключением одного несовершеннолетнего в городе Тараз. В отношении него пока не завершена прокурорская проверка. В отношении всех арестованных граждан мера содержания под стражей определена на срок до 2 месяцев.

Поэтому сейчас очень важно обеспечить качественное и всестороннее расследование, чтобы исключить необоснованные обвинения. Суды должны дать также четкую оценку соразмерности примененных мер содержания и ситуации на момент задержания. Судебные разбирательства о массовых беспорядках должны быть открытыми", - призвала Азимова.

Также, по ее словам, близким погибших граждан должен быть обеспечен максимальный доступ к участию в судебных процессах.

Напомним, сегодня Эльвира Азимова рассказывала о том, сколько иностранцев задержали в ходе беспорядков в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957268-azimova-sredi-zaderzhannyh-v-hode-yanvarskih-sobytiy-est-nesovershennoletnie/