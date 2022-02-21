Беременная женщина попала на видео во время ограбления оружейного магазина в Алматы

Оружие. Фото: polisia.kz

В Алматы беременная женщина попала на видео во время ограбления оружейного магазина, которое произошло в период январских беспорядков, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По версии сотрудников отдела полиции при УП Ауэзовского района, женщина, ожидающего седьмого ребенка, помогала своем мужу выносить из магазина ружья, винтовку, пистолет, патроны и другие боеприпасы.

В доме супругов провели обыск, в результате которого были обнаружены девять ружей марки "Сайга", 2 нарезных ружья, винтовку, пистолет, патроны, резиновые дубинки, деревянные биты, саперная лопата и радиостанции.

В полиции отметили, что подозреваемый 1996 года рождения закопал упаковки с краденым оружием на участке перед своим частным домом.

Также была установлена автомашина, на которой передвигался подозреваемый.

"Рядом с ним в этот момент находилась его супруга, которая вместо того, чтобы остановить мужа от необдуманного поступка, от совершения преступления, сама активно помогала грузить в машину коробки с краденым имуществом", – сказал замначальника ДП города Алматы Берик Абильбеков.

Вещественные доказательства изъяты. Преступление расследуется по статье 291, часть 3 УК РК. Действиям женщины будет дана правовая оценка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957165-beremennaya-zhenschina-popala-na-video-vo-vremya-ogrableniya-oruzheynogo-magazina-v-almaty/