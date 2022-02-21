Задержаны подозреваемые в хищении оружия во время погромов в Алматы

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Подозреваемых в краже оружия и дорогостоящих часов из магазинов южной столицы во время массовых беспорядков задержали в Алматинской области, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По поступившей оперативной информации были проверены двое жителей села Байдибек Енбекшиказахского района в возрасте 23 и 26 лет.

По месту жительства подозреваемых обнаружены 4 кожаных патронташа и охотничьи ружья Berreta, Marlin и Sako (два нарезных и одно гладкоствольное). Также изъят складной нож и дорогостоящие часы Tissot.

"Задержанные сознались, что оружие было похищено ими в Алматы во время январских событий", - сообщил начальник Енбекшиказахского РУП Жаксылык Алтынбаев.

Расследование проводится по ст.287 ч.3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Молодых людей поместили под стражу.

Напомним, ранее тайник с похищенным во время беспорядков оружием нашли близ Алматы. Также были задержаны подозреваемые в нападении на оружейный магазин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957130-zaderzhany-podozrevaemye-v-hischenii-oruzhiya-vo-vremya-pogromov-v-almaty/