Тайник с похищенным во время беспорядков оружием нашли близ Алматы

Фото: polisia.kz

Тайник с оружием обнаружили близ южной столицы вдоль республиканской трассы Алматы - Усть-Каменогорск, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Ружейный схрон нашли в Илийском районе оперативники уголовного розыска. Изъяты два нарезных карабина: Marlin 22 калибра и Tikka 308 калибра.

При сверке со специальной базой данных выяснилось, что огнестрельное оружие было похищено в ходе январских беспорядков в одном из оружейных магазинов Алматы. Назначена баллистическая экспертиза.

По завершении расследования оружие будет возвращено законному владельцу.

С начала 2022 года в Алматинской области из незаконного оборота изъято около 200 единиц огнестрельного оружия, из них 133 пистолета.

Напомним, ранее транспортные полицейские сообщили, что задержали подозреваемых в нападении на оружейный магазин во время беспорядков в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956745-taynik-s-pohischennym-vo-vremya-besporyadkov-oruzhiem-nashli-bliz-almaty/