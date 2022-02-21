МВД: 52 человека осуждены по итогам январских событий в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге в СЦК сообщил, что по итогам расследований январских событий осуждены 52 человека, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Адилов, к этому часу следователи органов внутренних дел завершили расследование уголовных дел в отношении 107 подозреваемых в преступлениях во время январских событий. Всего 88 уголовных дел окончены с обвинительным актом.

Основную часть данных дел, по его словам, составляют кражи, факты незаконного хранения оружия, хищения оружия и другие.

"Суду предано 86 обвиняемых. На сегодня судами страны с учетом личности и тяжести совершенного преступления осуждены 52 лица. Из них 39 - к ограничению свободы, 13 - к лишению свободы, а в отношении 2 лиц дело прекращено за примирением сторон", - заявил спикер.

В целом, по его данным, на сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 2729 уголовных дел, по которым под стражей содержатся 255 человек.

При этом, с учетом тяжести совершенного деяния и характеристики личности, к 140 лицам суды избрали меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества: домашний арест - 62, залог - 33, подписка о невыезде - 45 человек.

Кроме того, по уголовным делам признаны потерпевшими более 1,5 тысячи физических и юридических лиц, допрошено свыше 12 тысяч граждан, назначено более 2-х тысяч различных судебных экспертиз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957121-mvd-52-cheloveka-osuzhdeny-po-itogam-yanvarskih-sobytiy-v-kazahstane/