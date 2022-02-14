Очередной тайник с оружием и боеприпасами нашли в Жамбылской области (видео)

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили у жителя Жамбылской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Сотрудники Меркенского РОП проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков.

Во время обыска на территории дома 19-летнего жителя села Жанатурмыс стражи порядка обнаружили пакеты, закопанные в землю. В них оказались один автомат Калашникова, три травматических газовых пистолета, 76 патронов для автомата и 26 - для гладкоствольного охотничьего оружия.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Задержанный дал признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Напомним, ранее полицейские рассказывали, что преступники прятали похищенное оружие в могилах на кладбище в Таразе. Также было обнаружено несколько тайников с арсеналом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956011-ocherednoy-taynik-s-oruzhiem-i-boepripasami-nashli-v-zhambylskoy-oblasti-video/