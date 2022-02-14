МВД опубликовало кадры массовых беспорядков в Кызылорде и Талдыкоргане

Беспорядки в Кызылорде. Кадр из видео: МВД РК

Министерство внутренних дел поделилось кадрами массовых беспорядков в Талдыкоргане и Кызылорде. Видео опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства, передает корреспондент NUR.KZ.

На первом запечатлены беспорядки в Кызылорде, где 5-6 января митингующие нападали на полицейских, кидали камни, жгли автомобили, захватывали специальную технику и административные здания.

На втором показываются кадры из Талдыкоргана и озвучивается хронология событий.

Все началось 3 января, когда в соцсетях стали публиковать призывы к организации несанкционированных митингов в городе. Сначала не было должного воздействия на пользователей. Небольшую группу поддавшихся на провокации активистов доставили в полицию. Где предполагали, как обычно, провести с нарушителями профилактическую беседу и отпустить.

Но вечером 4 января у здания УП Талдыкоргана собрались порядка 50 человек, потребовав освобождения ранее доставленных, потом все направились на центральную площадь.

Перед областным акиматом люди организовали несанкционированный митинг и выдвинули требования правительству страны. На призыв к конструктивному диалогу протестующие не реагировали. К ночи их ряды стали редеть.

Однако оставшаяся группа отправилась в сторону республиканской трассы Алматы - Усть-Каменогорск и попыталась ее перекрыть, используя свои авто, предварительно сняв с них номера.

Полицейским удалось не допустить блокировку дороги. На месте задержали более 80 участников беспорядков.

Беспорядки в Талдыкоргане. Кадр из видео: МВД РК

В первой половине дня 5 января перед полицией Талдыкоргана вновь собрались порядка 50 активистов и родственников задержанных. Толпа перекрыла улицу Абая.

В этот же день жителям районов стали поступать сообщения с требованием собраться в пригороде Талдыкоргана. Около 14 часов в город стали прибывать граждане из районов.

Они вели себя агрессивно, бросали в полицейских камни и булыжники, призывали переходить на свою сторону. Правоохранители применили светошумовые гранаты, водометные машины и дымовые гранаты. Но количество участников беспорядков быстро возрастало. Силовики отступили.

Митингующие ворвались в акимат Алматинской области, разломали окна, двери и подожгли 2 этаж захваченного здания. Во время этих событий брошенный камень стал смертельным для 18-летнего солдата, призванного двумя месяцами ранее на службу в Нацгвардию.

Затем толпа ворвалась в здание полиции, где участники беспорядков похитили огнестрельное оружие и боеприпасы. При штурме здания ДП Алматинской области протестующие использовали женщин, инвалидов и несовершеннолетних в качестве своего щита.

Силовики были вынуждены отступить, чтобы минимизировать риск нанести вред мирным гражданам.

Мародеры совершили налеты на УП Талдыкоргана, ДП Алматинской области, ДКНБ, офис партии Nur Otan, а также магазины техники "Технодом", Sulpak, ТД "ЦУМ", "Карагаш".

6 января активисты сообщили о намерении захвата и контроля территории Алматинской области. Они хотели выступить с видеообращением на местном телеканале, но, получив отказ, решили сжечь здание журналистов и местный аэропорт. В тот же день стражи порядка вернули свое здание и организовали охрану города.

К 8 января Талдыкорган был полностью взят под контроль военных и полиции.

Напомним, ранее была озвучена хронология массовых беспорядков в Шымкенте. Также стало известно, что акима Кызылординской области пытались захватить митингующие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1955946-mvd-opublikovalo-kadry-massovyh-besporyadkov-v-kyzylorde-i-taldykorgane/