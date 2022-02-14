Прокуратура Алматы возбудила дело против крупного продавца сжиженного газа

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Прокуратура Алматы и городской департамент Агентства по защите и развитию конкуренции начали проверку в отношении ТОО "Petrosun", сообщается на официальном сайте надзорного органа.

Как сообщили в прокуратуре, компания занимает доминирующее положение по реализации сжиженного нефтяного газа в южном регионе с долей рынка 76,9%.

"Согласно заключению специалистов, с сентября по декабрь 2021 года "Petrosun", злоупотребляя таким положением, ежемесячно завышало максимальный уровень цены на автогаз.

В результате, стоимость за указанный период повысилась до 323,8% за тонну товара", - говорится в сообщении прокуратуры.

Надзорный орган возбудил по данному факту уголовное дело по части 2 статьи 221 УК РК "Злоупотребление монополистической деятельностью".

Проведение досудебного расследования поручено Департаменту экономических расследований по городу Алматы.

"Иные сведения, в соответствии со статьей 201 УПК РК, в настоящее время не подлежат разглашению", - заключили в прокуратуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955983-prokuratura-almaty-vozbudila-delo-protiv-krupnogo-prodavtsa-szhizhennogo-gaza/