Коробку закопали в землю: тайники с оружием и боеприпасами нашли в Таразе

Фото: ДП Жамбылской области

За последние сутки в Таразе возле кафе, в подвале многоэтажного дома, а также закопанными в землю нашли 2 пистолета и около 200 боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В первом случае пистолет Макарова, завернутый в черный пакет, нашли возле кафе, расположенного вдоль железной дороги в Таразе.

Фото: ДП Жамбылской области

Во втором - в подвале многоэтажного дома одного из микрорайонов обнаружено травматическое оружие, 3 светошумовые гранаты, 31 патрон для автомата и 41 - для пистолета.

Фото: ДП Жамбылской области

Также в ходе проведения рейдовых мероприятий за пределами города найдена закопанная в землю коробка, в которой было 120 патронов для автомата Калашникова.

На изъятое оружие и боеприпасы назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что преступники прятали похищенное оружие даже в могилах на кладбище в Таразе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955748-korobku-zakopali-v-zemlyu-tayniki-s-oruzhiem-i-boepripasami-nashli-v-taraze/