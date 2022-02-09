Полиция: Преступники прятали похищенное оружие в могилах на кладбище в Таразе (видео)

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

15 единиц похищенного оружия за неделю нашли в Таразе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В Таразе продолжается работа по поиску пропавшего огнестрельного оружия. Полицейские вместе с гвардейцами проверяют заброшенные объекты: подвалы, стройки, чердаки в микрорайонах.

"Преступники спрятали похищенное оружие даже в могилах на городском кладбище", - отметили в ДП Жамбылской области.

К поиску подключены служебные собаки, которые благодаря тонкому нюху помогают правоохранителям быстрее обнаружить оружие и боеприпасы.

Всего за неделю было найдено 15 единиц оружия. В частности, три автомата Калашникова, шесть охотничьих ружей, три пистолета Макарова, три травматических пистолета и около 1000 патронов различного калибра.

Все оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу.

Ранее также сообщалось, что задержан подозреваемый в поджоге полицейских авто во время погромов в Таразе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955275-politsiya-prestupniki-pryatali-pohischennoe-oruzhie-v-mogilah-na-kladbische-v-taraze-video/