Многодетные матери перекрыли дорогу перед областным акиматом в Актау (видео)

Накануне вечером в Актау многодетные матери перекрыли дорогу напротив здания акимата Мангистауской области и потребовали предоставить им бесплатное жилье. Ситуацию прокомментировали в акимате региона, передает корреспондент NUR.KZ.
По информации пресс-службы ведомства, 8 февраля около 30 женщин из Жанаозена, которые ранее получили арендное жилье в Актау, пришли вечером в областной акимат и потребовали копию служебного письма, направленного в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Ранее эти же женщины приходили в акимат и требовали приватизации арендного жилья, что не предусмотрено законодательством.
Заместитель главы региона предложил им создать комиссию с участием представителей инициативной группы из числа женщин для изучения данного вопроса.
На сегодняшний день прошло два заседания комиссии.
Но вечером 8 февраля группа женщин потребовала продолжения заседания комиссии. Не удовлетворившись полученным ответом, они перекрыли дорогу перед областным акиматом.
"Сотрудниками правоохранительных органов была освобождена проезжая часть, а женщинам было дано разъяснение о том, что их действия нарушают общественный порядок", - сообщили в акимате Мангистауской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955297-mnogodetnye-materi-perekryli-dorogu-pered-oblastnym-akimatom-v-aktau-video/