Многодетные матери перекрыли дорогу перед областным акиматом в Актау (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/azamat_sarsenbayev

Накануне вечером в Актау многодетные матери перекрыли дорогу напротив здания акимата Мангистауской области и потребовали предоставить им бесплатное жилье. Ситуацию прокомментировали в акимате региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации пресс-службы ведомства, 8 февраля около 30 женщин из Жанаозена, которые ранее получили арендное жилье в Актау, пришли вечером в областной акимат и потребовали копию служебного письма, направленного в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Ранее эти же женщины приходили в акимат и требовали приватизации арендного жилья, что не предусмотрено законодательством.

Заместитель главы региона предложил им создать комиссию с участием представителей инициативной группы из числа женщин для изучения данного вопроса.

На сегодняшний день прошло два заседания комиссии.

Но вечером 8 февраля группа женщин потребовала продолжения заседания комиссии. Не удовлетворившись полученным ответом, они перекрыли дорогу перед областным акиматом.

"Сотрудниками правоохранительных органов была освобождена проезжая часть, а женщинам было дано разъяснение о том, что их действия нарушают общественный порядок", - сообщили в акимате Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955297-mnogodetnye-materi-perekryli-dorogu-pered-oblastnym-akimatom-v-aktau-video/