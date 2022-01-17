Полиция обнародовала видео массовых беспорядков и погромов в Семее

Кадр из видео: ДП ВКО

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области показал видео массовых беспорядков и погромов в Семее, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве отметили, что подборка сделана из записей систем видеонаблюдения и материалов из социальных сетей.

События происходили 5 января, когда сотни агрессивных людей неоднократно нападали и избивали полицейских и военнослужащих при пресечении ими массовых беспорядков, ограблений, мародерства и других противоправных действий.

"Полицейские вступили в противостояние, защищая правопорядок в городе.

Всего в результате пресечения террористических атак и отражения вооруженных нападений на административные здания госорганов 128 стражей порядка и 19 военнослужащих Нацгвардии получили ранения", - сообщили в пресс-службе ДП Восточно-Казахстанской области.

Напомним, ранее акимат Семея также опубликовал кадры захвата их здания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951564-politsiya-obnarodovala-video-massovyh-besporyadkov-i-pogromov-v-semee/